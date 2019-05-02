У Києві на п'ять днів обмежать рух в напрямку Троєщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З 2 по 6 травня у столиці частково обмежать рух транспорту на мосту через р. Десенка. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Із 14:00 2 травня до 14:00 6 травня на мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі пояснили, що обмеження зумовлені ремонтом плити проїжджої частини.
Як повідомляв УНН, у Києві найближчим часом замінять дощову каналізацію на вулицях Федорова, Туполєва, Чорнобильській, а також біля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.