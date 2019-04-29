У Києві замінять дощову каналізацію на чотирьох вулицях
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві найближчим часом замінять дощову каналізацію на вулицях Федорова, Туполєва, Чорнобильській, а також біля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Про це повідомив заступник генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор" Валентин Осипов у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними Осипова, наразі тривають роботи з реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, проводяться роботи із заміни дощової каналізації у ході реконструкції або капітального ремонту дорожнього покриття на вулицях Федорова, Туполєва, Чорнобильській.
Також "Київавтодор" виготовив проектно-кошторисну документацію на реконструкцію колектора дощової каналізації від вулиці Вересневої, ріг вул. Російської до вул. Тростянецької в Дарницькому районі Києва. Крім того, корпорація працює над отриманням дозволів для проведення робіт з реконструкції дощової каналізації на Броварському проспекті – від вул. Митрополита Шептицького до мосту Метро через Русанівську протоку в Дніпровському районі.
При цьому, представник підприємства наголосив, що більшість мереж зливової каналізації Києва побудовані у середині минулого сторіччя і не були розраховані на нинішню кількість інфраструктурних об’єктів. Тож неспроможність окремих зливів пропустити всю кількість води під час так званих залпових опадів виникає з об’єктивних причин.
Нагадаємо, влітку минулого року Київ потрапив під удар стихії. У серпні, за оцінками синоптиків, до столиці дісталася найпотужніша атмосферна пляма з можливих. Під час негоди у місті було повалено більше 200 дерев, 6 стовпів ліній електропередач. На вулиці Хрещатик дощова каналізація просто не впоралася з такою аномальною кількістю опадів.