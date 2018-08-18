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Кличко: ми здійснимо реконструкцію системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Днями Київ знову потрапив під удар стихії. За оцінками синоптиків, до столиці дісталася найпотужніша атмосферна пляма із можливих. Місто з наслідками негоди впоралося. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

Кличко: ми здійснимо реконструкцію системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях

“Навіть старожили нашого міста кажуть, що не пам‘ятають такої зливи. Гарантії, що стихія не повториться, — немає. Тому наше завдання — якомога оперативніше реагувати і швидко ліквідовувати наслідки таких природних явищ", — відзначив Кличко в ефірі одного з телеканалів. 

"Під час негоди у місті було повалено більше 200 дерев, 6 стовпів ліній електропередач. На вулиці Хрещатик дощова каналізація просто не впоралася з такою аномальною кількістю опадів”, — додав мер столиці.

За його словами, міська влада робить висновки з цієї ситуації. Сьогодні розробляють нові проекти для заміни дощової каналізації на тих вулицях, де виникли проблеми.

“Ми вивчаємо ті місця, де були підтоплення, аби поставити там більш потужні насоси. Здійснимо реконструкцію системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях. Там, де робимо капітальний ремонт доріг, ми ставимо нову систему. Але, не будемо забувати, що у місті Київ 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не ремонтували та не оновлювали десятиліттями”, — відзначив мер.

Він також подякував працівникам комунальних служб, які оперативно навели лад у місті після потужної зливи. Працювали вони з ночі, щоб вранці місто приступило до звичного життя. На переконання Кличка, з наслідками негоди комунальні служби столиці впоралися.

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