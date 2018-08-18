Кличко: мы проведем реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах

"Даже старожилы нашего города говорят, что не помнят такого ливня. Гарантии, что стихия не повторится, - нет. Поэтому наша задача - как можно оперативнее реагировать и быстро ликвидировать последствия таких природных явлений ", - отметил Кличко в эфире одного из телеканалов.

"Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, 6 столбов линий электропередач. На улице Крещатик дождевая канализация просто не справилась с такой аномальной количеством осадков", - добавил мэр столицы.

По его словам, городские власти делают выводы из этой ситуации. Сегодня разрабатываются новые проекты для замены дождевой канализации на тех улицах, где возникли проблемы.

"Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делаем капитальный ремонт дорог, мы ставим новую систему. Но, не будем забывать, что в городе Киев 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали но не обновляли десятилетиями ", - отметил мэр.

Он также поблагодарил работников коммунальных служб, оперативно навели порядок в городе после мощного ливня. Работали они с ночи, чтобы утром город приступило к привычной жизни. По мнению Кличко, с последствиями непогоды коммунальные службы столицы справились.