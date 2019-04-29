В Киеве заменят дождевую канализацию на четырех улицах

По данным Осипова, сейчас идут работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории, прилегающей к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, проводятся работы по замене ливневой канализации в ходе реконструкции или капитального ремонта дорожного покрытия на улицах Федорова, Туполева, Чернобыльской.

Также "Киевавтодор" изготовил проектно-сметную документацию на реконструкцию коллектора дождевой канализации от улицы Сентябрьской, угол ул. Российской до ул. Тростянецкой в Дарницком районе Киева. Кроме того, корпорация работает над получением разрешений на проведение работ по реконструкции ливневой канализации на Броварском проспекте - от ул. Шептицкого к мосту Метро через Русановский пролив в Днепровском районе.

При этом, представитель предприятия отметил, что большинство сетей ливневой канализации Киева построены в середине прошлого века и не были рассчитаны на нынешнее количество инфраструктурных объектов. Поэтому несостоятельность отдельных сливов пропустить все количество воды во время так называемых залповых осадков возникает по объективным причинам.

Напомним, летом прошлого года Киев попал под удар стихии. В августе, по оценкам синоптиков, в столицу досталась самая мощная атмосферное пятно из возможных. Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, 6 столбов линий электропередач. На улице Крещатик дождевая канализация просто не справилась с такой аномальным количеством осадков.