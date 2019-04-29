В Киеве заменят дождевую канализацию на четырех улицах

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107964 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111939 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114631 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115465 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144267 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115511 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140335 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве заменят дождевую канализацию на четырех улицах

В Киеве заменят дождевую канализацию на четырех улицах

Киев  •  УНН

 • 21587 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве в ближайшее время заменят дождевую канализацию на улицах Федорова, Туполева, Чернобыльской, а также возле Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщил заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Валентин Осипов в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным Осипова, сейчас идут работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории, прилегающей к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, проводятся работы по замене ливневой канализации в ходе реконструкции или капитального ремонта дорожного покрытия на улицах Федорова, Туполева, Чернобыльской.

Также "Киевавтодор" изготовил проектно-сметную документацию на реконструкцию коллектора дождевой канализации от улицы Сентябрьской, угол ул. Российской до ул. Тростянецкой в Дарницком районе Киева. Кроме того, корпорация работает над получением разрешений на проведение работ по реконструкции ливневой канализации на Броварском проспекте - от ул. Шептицкого к мосту Метро через Русановский пролив в Днепровском районе.

При этом, представитель предприятия отметил, что большинство сетей ливневой канализации Киева построены в середине прошлого века и не были рассчитаны на нынешнее количество инфраструктурных объектов. Поэтому несостоятельность отдельных сливов пропустить все количество воды во время так называемых залповых осадков возникает по объективным причинам.

Напомним, летом прошлого года Киев попал под удар стихии. В августе, по оценкам синоптиков, в столицу досталась самая мощная атмосферное пятно из возможных. Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, 6 столбов линий электропередач. На улице Крещатик дождевая канализация просто не справилась с такой аномальным количеством осадков.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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