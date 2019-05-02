В Киеве на пять дней ограничат движение в направлении Троещины

"С 14:00 2 мая в 14:00 6 мая на мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что ограничения обусловлены ремонтом плиты проезжей части.

Как сообщал УНН, в Киеве в ближайшее время заменят дождевую канализацию на улицах Федорова, Туполева, Чернобыльской, а также у Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.