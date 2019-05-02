В Киеве на пять дней ограничат движение в направлении Троещины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Со 2 по 6 мая в столице частично ограничат движение транспорта на мосту через р. Десенка. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"С 14:00 2 мая в 14:00 6 мая на мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что ограничения обусловлены ремонтом плиты проезжей части.
Как сообщал УНН, в Киеве в ближайшее время заменят дождевую канализацию на улицах Федорова, Туполева, Чернобыльской, а также у Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.