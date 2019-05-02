В Киеве на пять дней ограничат движение в направлении Троещины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107943 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111912 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114606 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115441 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144228 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140327 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве на пять дней ограничат движение в направлении Троещины

В Киеве на пять дней ограничат движение в направлении Троещины

Киев  •  УНН

 • 11515 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Со 2 по 6 мая в столице частично ограничат движение транспорта на мосту через р. Десенка. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"С 14:00 2 мая в 14:00 6 мая на мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что ограничения обусловлены ремонтом плиты проезжей части.

Как сообщал УНН, в Киеве в ближайшее время заменят дождевую канализацию на улицах Федорова, Туполева, Чернобыльской, а также у Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Украинские Национальные Новости

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