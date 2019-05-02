В КГГА рассказали, как будет работать общественный транспорт в поминальные дни

Отмечается, что 5 мая будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспорта на улицу Крайнюю на участке от ул. Братиславской до Сержа Лифаря. Также отмечается, что на перекрестках прекратят работу светофоры, поэтому регулирование движения будет осуществляться полицейскими.

Кроме того, для работы подвозных автобусных маршрутов к Лесному кладбищу предусматривается перекрытие движения транспорта на улице Кубанской Украины - на участке от ул. Киото к Николая Матеюка. При этом движение маршрутного общественного транспорта на этом участке будет сохраняться.

Перечень маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, которыми будут осуществляться перевозки пассажиров в поминальные дни к городским кладбищам в 2019 году - по ссылке https://kyivcity.gov.ua/news/u_pominalni_dni_do_stolichnikh_kladovisch_kursuvatime_nazemniy_pasazhirskiy_transport/.

Напомним, в Киеве на пять дней ограничат движение в направлении Троещины.