Помічник Д.Трампа має намір рекомендувати президенту підтримати вступ Чорногорії до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Майкл Флінн буде рекомендувати президенту США Дональду Трампу підтримати вступ Чорногорії до НАТО, передає УНН з посиланням на Politico.
Як очікується, М.Флінн, який є одним із ключових радників Д.Трампа, вже в найближчі дні доповість президенту про доцільність цього кроку.
Варто зазначити, що згідно з правилами НАТО, президент США може заблокувати вступ Чорногорії до альянсу, оскільки цього необхідна згода всіх членів блоку.
Якщо ж Д.Трамп підтримає цю пропозицію, то протокол буде ратифікований парламентами всіх країн-членів НАТО і Чорногорія стане повноправним 29-м членом НАТО.