Помощник Д.Трамп намерен рекомендовать президенту поддержать вступление Черногории в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн будет рекомендовать президенту США Дональду Трампу поддержать вступление Черногории в НАТО, передает УНН со ссылкой на Politico.
Как ожидается, М.Флинн, который является одним из ключевых советников Д.Трампа, уже в ближайшие дни доложит президенту о целесообразности этого шага.
Стоит отметить, что согласно правилам НАТО, президент США может заблокировать вступление Черногории в альянс, поскольку для этого необходимо согласие всех членов блока.
Если же Д.Трамп поддержит это предложение, то протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов НАТО и Черногория станет полноправным 29-м членом НАТО.