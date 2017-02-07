Помощник Д.Трамп намерен рекомендовать президенту поддержать вступление Черногории в НАТО

Как ожидается, М.Флинн, который является одним из ключевых советников Д.Трампа, уже в ближайшие дни доложит президенту о целесообразности этого шага.

Стоит отметить, что согласно правилам НАТО, президент США может заблокировать вступление Черногории в альянс, поскольку для этого необходимо согласие всех членов блока.

Если же Д.Трамп поддержит это предложение, то протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов НАТО и Черногория станет полноправным 29-м членом НАТО.