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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помощник Д.Трамп намерен рекомендовать президенту поддержать вступление Черногории в НАТО

Киев • УНН

 • 6169 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн будет рекомендовать президенту США Дональду Трампу поддержать вступление Черногории в НАТО, передает УНН со ссылкой на Politico.

Помощник Д.Трамп намерен рекомендовать президенту поддержать вступление Черногории в НАТО

Как ожидается, М.Флинн, который является одним из ключевых советников Д.Трампа, уже в ближайшие дни доложит президенту о целесообразности этого шага.

Стоит отметить, что согласно правилам НАТО, президент США может заблокировать вступление Черногории в альянс, поскольку для этого необходимо согласие всех членов блока.

Если же Д.Трамп поддержит это предложение, то протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов НАТО и Черногория станет полноправным 29-м членом НАТО.

 

Украинские Национальные Новости

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