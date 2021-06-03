Помічник Байдена обговорив Україну та РФ з радником Меркель

Цитата

“Вони говорили про <...> пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани. Експерти обох урядів обговорили газопровід „Північний потік — 2“, в тому числі стурбованість CША з приводу ризиків, які він несе для України і європейської енергетичної безпеки”, — наголошується в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський передав Байдену повідомлення щодо “Північного потоку-2” перед зустріччю з Путіним

Деталі

Політики також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО. Крім того, вони обговорили колективні зусилля по поширенню вакцин проти COVID-19 і координацію в області кібербезпеки.

Доповнення

Раніше Салліван передрік “важкі дні” у відносинах США з Росією.

“Ми вважаємо, що з Росією мають бути важкі дні, оскільки є питання, з яких у нас є глибокі розбіжності, є дії, на які нам потрібно давати рішучу відповідь”, — зазначив він.