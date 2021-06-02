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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Зеленський передав Байдену повідомлення щодо "Північного потоку-2" перед зустріччю з Путіним

Київ • УНН

 • 24687 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Не дати добудувати та ввести в експлуатацію “Північний потік — 2” можуть лише США й адміністрація Президента Байдена. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США. Він також наголосив, що розуміння всіх загроз, які становить “Північний потік — 2”, особливо актуальне напередодні зустрічі Президента США Джо Байдена з Президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Зеленський передав Байдену повідомлення щодо "Північного потоку-2" перед зустріччю з Путіним

Цитата

“Не дати добудувати та ввести в експлуатацію „Північний потік — 2“ можуть лише США й адміністрація Президента Байдена. „Північний потік — 2“ — це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста — не давати зброю ворогу”, — наголосив Володимир Зеленський.

Деталі

Глава держави зазначив, що наразі Україна на східному кордоні захищає Європу та європейські цінності, а для цього необхідне сильне та добре забезпечене військо.

“Північний потік — 2” відключить Україну від постачання газу, а значить, “відключить” нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік... Нам не буде чим платити за українську армію“, — додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що розуміння всіх загроз, які становить “Північний потік — 2”, особливо актуальне напередодні зустрічі Президента США Джо Байдена з Президентом Росії Володимиром Путіним. І Україна готова надати американській стороні повну інформацію щодо цього питання.

Доповнення

25 травня Кремль та Білий дім зробили офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в Женеві, 16 червня. Зустріч може пройти в готелі InterContinental у Женеві.

Байден хоче поговорити з Путіним про порушення прав людини.

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третіх країн". У першій половині червня в американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глави держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.

Що було раніше

Федеральне відомство з судноплавства та гідрографії (BSH) 17 травня повідомило, що дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік - 2" в водах Німеччини - рішення стосується ділянки в два кілометри біля кордону німецьких і датських територіальних вод.

Перед цим екологи з Naturschutzbund Deutschland (NABU) і Deutsche Umwelthilfe звернулися до суду проти січневого дозволу на подальше будівництво "Північного потоку - 2" в німецькій ВЕЗ до кінця травня через перелітних птахів. Тому до кінця травня не було дозволу на будівництво, пояснили в BSH.

Відзначимо також, що 18 травня Deutsche Umwelthilfe вже заявляла про намір оскаржити рішення Федерального відомства щодо судноплавства та гідрографії про негайне виконання дозволу на укладання труб для газопроводу "Північний потік - 2" в водах ФРН.

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