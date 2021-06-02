Зеленский передал Байдену сообщение по "Северному потоку-2" перед встречей с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" могут только США и администрация Президента Байдена. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США. Он также подчеркнул, что понимание всех угроз, которые представляет "Северный поток - 2", особенно актуально в преддверии встречи Президента США Джо Байдена с Президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" могут только США и администрация Президента Байдена. "Северный поток - 2" - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Детали
Глава государства отметил, что сейчас Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченное войско.
"Северный поток - 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас не менее от 3 миллиардов долларов в год ... Нам нечем будет платить за украинскую армию", - добавил он.
Владимир Зеленский отметил, что понимание всех угроз, которые представляет "Северный поток - 2", особенно актуально в преддверии встречи Президента США Джо Байдена с Президентом России Владимиром Путиным. И Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.
Дополнение
25 мая Кремль и Белый дом сделали официальный анонс саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве, 16 июня. Встреча может пройти в отеле InterContinental в Женеве.
Байден хочет поговорить с Путиным о нарушении прав человека.
13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьих стран". В первой половине июня у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.
Что было раньше
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.
Перед этим экологи из Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в немецкой СЭЗ до конца мая из-за перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.
Отметим также, что 18 мая Deutsche Umwelthilfe уже заявляла о намерении обжаловать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для газопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ.