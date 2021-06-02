Зеленский передал Байдену сообщение по "Северному потоку-2" перед встречей с Путиным

КИЕВ. 2 июня. УНН. Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" могут только США и администрация Президента Байдена. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США. Он также подчеркнул, что понимание всех угроз, которые представляет "Северный поток - 2", особенно актуально в преддверии встречи Президента США Джо Байдена с Президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.