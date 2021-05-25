Официально: встреча Байдена и Путина будет в Женеве

Цитата

“В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом”, — сказано в сообщении Кремля.

Детали

Сообщается, что российская сторона на переговорах намерена обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также “актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Белый дом также подтвердил втречу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила встречу президента США Байдена и президента России в Швейцарии.



“Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией”, — говорится в заявлении Псаки, опубликованном Белым домом.

Контекст

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории “третьей страны”. Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.



4 мая Байден заявил, что “надеется и ждет” встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. “Называют июнь, даже есть конкретные даты”, — отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.

Ранее издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

Американский канал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что первая личная встреча между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным состоится 15-16 июня в Швейцарии.