Встреча Путина и Байдена состоится 15-16 июня в Женеве - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Первая личная встреча между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два представителя США, пишет УНН.
Детали
Источники заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня.
Отмечается, что на этой неделе Белый дом направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана на встречу с российскими коллегами для детального обсуждения встречи Байдена и Путина.
Представитель Белого дома отказался комментировать окончательное расположение города-организатора, пока не будут уточнены все детали.
Похожую информацию опубликовала газета Тages-Аnzeiger также ссылаясь на собственные источники в правительстве. Отмечается, что в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии эту информацию не комментировали.
Корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт, ссылаясь на четыре источника в Белом доме, также назвал Женеву вероятным местом проведения встречи двух лидеров.
Что было раньше
13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьих стран". Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.
4 мая Байден заявил, что "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.