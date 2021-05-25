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Зустріч Путіна і Байдена відбудеться 15-16 червня в Женеві - CNN

Київ • УНН

 • 16765 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Перша особиста зустріч між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться 15-16 червня в Швейцарії. Про повідомляє CNN з посиланням на два представника США, пише УНН.

Зустріч Путіна і Байдена відбудеться 15-16 червня в Женеві - CNN

Деталі

Джерела заявили, що Женева стала останнім претендентом на роль приймаючого міста для давно обговорюваної зустрічі між двома лідерами, які, як очікується, зберуться 15-16 червня.

Відзначається, що на цьому тижні Білий дім направив до Женеви радника з національної безпеки Джейка Саллівана на зустріч з російськими колегами для детального обговорення зустрічі Байдена і Путіна.

Представник Білого дому відмовився коментувати остаточне розташування міста-організатора, поки не будуть уточнені всі деталі.

Схожу інформацію оприлюднила газета Тages-Аnzeiger також посилаючись на власні джерела в уряді. Відзначається, що в Федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії цю інформацію не коментували.

Кореспондент телекомпанії NBC Джефф Беннетт, посилаючись на чотири джерела в Білому домі, також назвав Женеву імовірним місцем проведення зустрічі двох лідерів.

Що було раніше

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третьої країни". Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.

4 травня Байден заявив, що "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.

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