Зустріч Путіна і Байдена відбудеться 15-16 червня в Женеві - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Перша особиста зустріч між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться 15-16 червня в Швейцарії. Про повідомляє CNN з посиланням на два представника США, пише УНН.
Деталі
Джерела заявили, що Женева стала останнім претендентом на роль приймаючого міста для давно обговорюваної зустрічі між двома лідерами, які, як очікується, зберуться 15-16 червня.
Відзначається, що на цьому тижні Білий дім направив до Женеви радника з національної безпеки Джейка Саллівана на зустріч з російськими колегами для детального обговорення зустрічі Байдена і Путіна.
Представник Білого дому відмовився коментувати остаточне розташування міста-організатора, поки не будуть уточнені всі деталі.
Схожу інформацію оприлюднила газета Тages-Аnzeiger також посилаючись на власні джерела в уряді. Відзначається, що в Федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії цю інформацію не коментували.
Кореспондент телекомпанії NBC Джефф Беннетт, посилаючись на чотири джерела в Білому домі, також назвав Женеву імовірним місцем проведення зустрічі двох лідерів.
Що було раніше
13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третьої країни". Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.
4 травня Байден заявив, що "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.