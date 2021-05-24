Встреча Байдена и Путина: источники назвали Женеву самым вероятным местом саммита
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Потенциальная встреча президента США Джозефа Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, скорее всего, состоится в Женеве. Об этом сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт, ссылаясь на четыре источника в Белом доме, передает УНН.
Цитата:
"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом для потенциальной встречи Байдена и Путина, сообщили NBC News четыре источника в администрации", - написал Беннетт.
Детали
Журналист напомнил заявление Байдена о том, что он "надеется и ждет" встречи с Путиным во время его запланированного визита в Европу в июне.
Контекст
13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.
4 мая Байден заявил, что "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.
Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. "Называют июнь, даже есть конкретные даты", - отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.
Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.