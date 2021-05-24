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The Guardian

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Зустріч Байдена і Путіна: джерела назвали Женеву найімовірнішим місцем саміту

Київ • УНН

 • 18798 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Потенційна зустріч президента США Джозефа Байдена з російським колегою Володимиром Путіним, найімовірніше, відбудеться в Женеві. Про це повідомив кореспондент телекомпанії NBC Джефф Беннетт, посилаючись на чотири джерела в Білому домі, передає УНН.

Зустріч Байдена і Путіна: джерела назвали Женеву найімовірнішим місцем саміту

Цитата:

“Женева, Швейцарія, є найбільш вірогідним місцем для потенційної зустрічі Байдена і Путіна, повідомили NBC News чотири джерела в адміністрації”, — написав Беннетт.

Деталі

Журналіст нагадав заяву Байдена про те, що він “сподівається і чекає” зустрічі з Путіним під час його запланованого візиту в Європу в червні.

Контекст

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території “третьої країни”. Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.

4 травня Байден заявив, що “сподівається і чекає” зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков також вказував, що саміт Путіна і Байдена може пройти в червні. “Називають червень, навіть є конкретні дати”, — зазначив він, проте точні дати розкривати не став.

Видання Politico, посилаючись на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків, повідомляло, що саміт президентів Росії і США може пройти в таких містах, як Рейк’явік, Прага, Любляна і Баку.

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