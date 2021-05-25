Офіційно: зустріч Байдена і Путіна буде в Женеві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Кремль зробив офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна. Як і повідомляли раніше ЗМІ, зустріч відбудеться 16 червня в Женеві, передає УНН.
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"Відповідно до досягнутої домовленості, президент Російської Федерації Володимир Путін проведе 16 червня в Женеві переговори з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом", - сказано в повідомленні Кремля.
Деталі
Повідомляється, що російська сторона на переговорах має намір обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також "актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".
Білий дім також підтвердив зустріч
Прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі також підтвердила зустріч президента США Байдена і президента Росії в Швейцарії.
"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним в Женеві, Швейцарія, 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією", - йдеться в заяві Дженніфер Псакі, опублікованій Білим домом.
Контекст
13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третьої країни". Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.
4 травня Байден заявив, що "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.
Помічник президента Росії Юрій Ушаков також вказував, що саміт Путіна і Байдена може пройти в червні. "Називають червень, навіть є конкретні дати", - зазначив він, проте точні дати розкривати не став.
Раніше видання Politico, посилаючись на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків, повідомляло, що саміт президентів Росії і США може пройти в таких містах, як Рейк'явік, Прага, Любляна і Баку.
Американський канал CNN раніше з посиланням на джерела повідомив, що перша особиста зустріч між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться 15-16 червня в Швейцарії.