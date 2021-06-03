Помощник Байдена обсудил Украину и РФ с советником Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккер Украины и России. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.
Цитата
“Они говорили о <...> приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы. Эксперты обоих правительств обсудили газопровод „Северный поток — 2“, в том числе обеспокоенность CША по поводу рисков, которые он несет для Украины и европейской энергетической безопасности”, — отмечается в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский передал Байдену сообщение по “Северному потоку-2” перед встречей с Путиным
Детали
Политики также говорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммит НАТО. Кроме того, они обсудили коллективные усилия по распространению вакцин против COVID-19 и координацию в области кибербезопасности.
Дополнение
Ранее Салливан предрек “тяжелые дни” в отношениях США с Россией.
“Мы считаем, что с Россией должны быть тяжелые дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, являются действия, на которые нам нужно давать решительный ответ”, — отметил он.