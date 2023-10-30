Померла пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили комплекс серце-легені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. 38-річна жінка, якій вперше в Україні провели пересадку комплексу серце-легені, попри успішну операцію, померла. Про це повідомило перше медичне об’єднання Львова, пише УНН.
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"З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла.
Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів",- йдеться в повідомленні.
Деталі
Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Лікарі робили усе можливе, аби його стабілізувати. Навіть підʼєднали ЕКМО — апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим. Всі реанімаційні заходи, виявилися марними.
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Нагадаємо
25 жовтня команда київських і львівських трансплантологів вперше на теренах нашої країни провели пересадку комплексу серце-легені. На той момент пацієнтка була в стабільному стані.
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