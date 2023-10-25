В Україні вперше провели з операцію з трансплантації комплексу серця та легень

Цитата

"Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна", - йдеться у повідомленні.

Органокомплекс отримала 38-річна жінка з Київської області.

Борис Тодуров подякував усім, хто взяв участь у цій операції. Окремо відзначив подякою родину донора, яка дала згоду на забір органів. Також директор Інституту серця повідомив, що співпраця з львівськими колегами дає чудові результати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перша спліт-трансплантація в Україні: медики розповіли деталі унікальної операції.