В Україні вперше провели з операцію з трансплантації комплексу серця та легень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Команда київських і львівських трансплантологів вперше на теренах нашої країни провели пересадку комплексу серце-легені. Про це передає УНН із посиланням на повідомлення директора Інституту серця МОЗ України Бориса Тодурова.
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"Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна", - йдеться у повідомленні.
Органокомплекс отримала 38-річна жінка з Київської області.
Борис Тодуров подякував усім, хто взяв участь у цій операції. Окремо відзначив подякою родину донора, яка дала згоду на забір органів. Також директор Інституту серця повідомив, що співпраця з львівськими колегами дає чудові результати.
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