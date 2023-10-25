В Украине впервые провели с операцию по трансплантации комплекса сердца и легких
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Команда киевских и львовских трансплантологов впервые на территории нашей страны провели пересадку комплекса сердце-легкие. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение директора Института сердца МЗ Украины Бориса Тодурова.
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"Мечты сбываются! Первая трансплантация комплекса сердце-легкие в Украине сделана! Пациентка стабильна", - говорится в сообщении.
Органокомплекс получила 38-летняя женщина из Киевской области.
Борис Тодуров поблагодарил всех, кто принял участие в этой операции. Отдельно отметил благодарностью семью донора, которая дала согласие на забор органов. Также директор Института сердца сообщил, что сотрудничество с львовскими коллегами дает отличные результаты.
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