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В Україні вперше виконали спліт-трансплантацію печінки: врятували двох пацієнтів

Київ • УНН

 • 794373 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні медики вперше виконали унікальну спліт-операцію. Лікарі розділили печінку, щоб врятувати життя одразу двох пацієнтів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Лікарі Першого медоб’єднання Львова розділили печінку, щоб врятувати життя одразу двох пацієнтів. Це унікальна спліт-операція, яку вперше виконали в Україні. Частини органа отримали два хлопці віком 1,3 та 20 років», - написав Садовий.

За його словами, посмертним донором став 15-річний хлопець, батьки якого прийняли складне рішення.

«Завдяки йому вдалося врятувати життя 5 людей. Окрім печінки, також пересадили серце та нирки. Минув рівно тиждень після трансплантацій. Усі пацієнти почувають себе добре», - повідомив Садовий.

Доповнення

В липні цього року в Україні лікарі вперше виконали операцію з трансплантації серця 6-річній дитині.

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