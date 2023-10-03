В Украине впервые выполнили сплит-трансплантацию печени: спасли двух пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине медики впервые выполнили уникальную сплит-операцию. Врачи разделили печень, чтобы спасти жизнь сразу двух пациентов. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает УНН.
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«Врачи Первого медобъединения Львова разделили печень, чтобы спасти жизнь сразу двух пациентов. Это уникальная сплит-операция, которую впервые выполнили в Украине. Части органа получили два парня в возрасте 1,3 и 20 лет», - написал Садовый.
По его словам, посмертным донором стал 15-летний парень, родители которого приняли сложное решение.
«Благодаря ему удалось спасти жизни 5 человек. Кроме печени, также пересадили сердце и почки. Прошла ровно неделя после трансплантаций. Все пациенты чувствуют себя хорошо», - сообщил Садовый.
Дополнение
В июле этого года в Украине врачи впервые выполнили операцию по трансплантации сердца 6-летнему ребенку.