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В Украине впервые выполнили сплит-трансплантацию печени: спасли двух пациентов

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине медики впервые выполнили уникальную сплит-операцию. Врачи разделили печень, чтобы спасти жизнь сразу двух пациентов. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Врачи Первого медобъединения Львова разделили печень, чтобы спасти жизнь сразу двух пациентов. Это уникальная сплит-операция, которую впервые выполнили в Украине. Части органа получили два парня в возрасте 1,3 и 20 лет», - написал Садовый.

По его словам, посмертным донором стал 15-летний парень, родители которого приняли сложное решение.

«Благодаря ему удалось спасти жизни 5 человек. Кроме печени, также пересадили сердце и почки. Прошла ровно неделя после трансплантаций. Все пациенты чувствуют себя хорошо», - сообщил Садовый.

Дополнение

В июле этого года в Украине врачи впервые выполнили операцию по трансплантации сердца 6-летнему ребенку.

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