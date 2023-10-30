Умерла пациентка, которой впервые в Украине пересадили комплекс сердце-легкие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. 38-летняя женщина, которой впервые в Украине провели пересадку комплекса сердце-легкие, несмотря на успешную операцию, умерла. Об этом сообщило первое медицинское объединение Львова, пишет УНН.
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"С грустью сообщаем, что пациентка, которой на прошлой неделе пересадили комплекс сердце-легкие, к сожалению, умерла.
несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию ее не удалось спасти: произошло острое отторжение донорских органов",- говорится в сообщении.
Детали
Состояние пациентки резко ухудшилось на вторые сутки после трансплантации. Врачи делали все возможное, чтобы его стабилизировать. Даже подсоединили ЭКМО — аппарат, заменяющий работу сердца и легких. Однако на столь раннем этапе преодолеть острое отторжение одновременно двух органов было почти невозможным. Все реанимационные мероприятия, оказались бесполезными.
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Напомним
25 октября команда киевских и львовских трансплантологов впервые на территории нашей страны провели пересадку комплекса сердце-легкие. На тот момент пациентка была в стабильном состоянии.