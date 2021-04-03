Померла італо-австралійський модельєр Карла Марія Зампатті

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"Ми втратили воістину велику і надихаючу австралійку", - сказав у своїй заяві прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, додавши, що Зампатті була не тільки іконою індустрії моди, але і піонером в підприємництві і поборницею мультикультурного підходу.

"Вона продовжувала процвітати як бізнесвумен, незважаючи на величезні і радикальні соціальні зміни, розробляючи одяг для жінок, борючись за звільнення через рух за права жінок в 1960-х роках для розширення прав і можливостей жінок сьогодні", - йдеться в заяві сім'ї.

Довідково

Бізнес-леді, котра відкрила десятки бутіків по всій Австралії, займала кілька постів директора і виконувала функції голови австралійської державної телерадіомовної компанії The Special Broadcasting Service.

У число впливових особистостей, які одягали одяг Зампатті, входили актриси Ніколь Кідман і Кейт Бланшетт, а також колишня прем'єр-міністр Австралії Джулія Гіллард.

Нагадаємо

У грудні минулого року модельєр П'єр Карден помер на 99-му році життя.