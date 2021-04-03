Умерла итало-австралийский модельер Карла Мария Зампатти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Модельер и бизнес-леди итальянского происхождения Карла Мария Зампатти умерла на 79-м году жизни через неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее. Об этом сообщил в субботу агентство Reuters, передает УНН.
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“Мы потеряли поистине ведикую и вдохновляющую австралийца”, — сказал в своем заявлении премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, добавив, что Зампатти была не только иконой индустрии моды, но и пионером в предпринимательстве и поборницей мультикультурного подхода.
“Она продолжала процветать как бизнесвумен, несмотря на огромные и радикальные социальные изменения, разрабатывая одежду для женщин, борясь за освобождение через движения за права женщин в 1960-х годах для расширения прав и возможностей женщин сегодня”, — говорится в заявлении семьи.
Справка
Бизнес-леди, которая открыла десятки бутиков по всей Австралии, занимала несколько постов директора и выполняла функции председателя австралийской государственной телерадиовещательной компании The Special Broadcasting Service.
В число влиятельных личностей, носивших одежду Зампатти, входили актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.
Напомним
В декабре прошлого года модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни.