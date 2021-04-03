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21:00 • 36594 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Умерла итало-австралийский модельер Карла Мария Зампатти

Умерла итало-австралийский модельер Карла Мария Зампатти

Киев  •  УНН

 • 34062 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Модельер и бизнес-леди итальянского происхождения Карла Мария Зампатти умерла на 79-м году жизни через неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее. Об этом сообщил в субботу агентство Reuters, передает УНН.

Цитата

“Мы потеряли поистине ведикую и вдохновляющую австралийца”, — сказал в своем заявлении премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, добавив, что Зампатти была не только иконой индустрии моды, но и пионером в предпринимательстве и поборницей мультикультурного подхода.

“Она продолжала процветать как бизнесвумен, несмотря на огромные и радикальные социальные изменения, разрабатывая одежду для женщин, борясь за освобождение через движения за права женщин в 1960-х годах для расширения прав и возможностей женщин сегодня”, — говорится в заявлении семьи.

Справка

Бизнес-леди, которая открыла десятки бутиков по всей Австралии, занимала несколько постов директора и выполняла функции председателя австралийской государственной телерадиовещательной компании The Special Broadcasting Service.

В число влиятельных личностей, носивших одежду Зампатти, входили актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.

Напомним

В декабре прошлого года модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни.

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