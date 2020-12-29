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Помер всесвітньо відомий французький модельєр П'єр Карден

Київ • УНН

 • 18978 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Модельєр П'єр Карден помер на 99-му році життя. Про це у вівторок повідомляє AFP з посиланням на сім'ю кутюр'є, пише УНН.

Помер всесвітньо відомий французький модельєр П'єр Карден

Також цю інформацію передає видання Le Figaro. Карден помер в лікарні в комуні Неї-сюр-Сен у департаменті О-де-Сен, на західній околиці Парижа. Причини смерті не уточнюються.

П’єр Каден народився в Італії, але коли йому було два роки, його родина переїхала до Франції. У 1940-х роках Карден працював в модних будинках Жанни Пакен, Ельзи Скіапареллі і Крістіана Діора.

У 1950-му році Карден відкрив власний модний будинок. Його найвідомішими силуетами стали плаття-міхур.

Раніше в цьому році через COVID-19 помер всесвітньо відомий японський дизайнер Кензо Такада.

Styliste visionnaire, pionnier du prêt-à-porter, Pierre Cardin est décédé aujourd’hui à l’âge de 98 ans, a annoncé sa famille à l’AFP. Fils d’immigrés italiens devenu un homme d’ affaires au nom mondialement connu , il est mort dans la matinée à l’hôpital américain de Neuilly #AFP pic.twitter.com/ABAk3SNwLX

— Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

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