Помер всесвітньо відомий французький модельєр П'єр Карден
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Модельєр П'єр Карден помер на 99-му році життя. Про це у вівторок повідомляє AFP з посиланням на сім'ю кутюр'є, пише УНН.
Також цю інформацію передає видання Le Figaro. Карден помер в лікарні в комуні Неї-сюр-Сен у департаменті О-де-Сен, на західній околиці Парижа. Причини смерті не уточнюються.
П’єр Каден народився в Італії, але коли йому було два роки, його родина переїхала до Франції. У 1940-х роках Карден працював в модних будинках Жанни Пакен, Ельзи Скіапареллі і Крістіана Діора.
У 1950-му році Карден відкрив власний модний будинок. Його найвідомішими силуетами стали плаття-міхур.
Раніше в цьому році через COVID-19 помер всесвітньо відомий японський дизайнер Кензо Такада.
Styliste visionnaire, pionnier du prêt-à-porter, Pierre Cardin est décédé aujourd’hui à l’âge de 98 ans, a annoncé sa famille à l’AFP. Fils d’immigrés italiens devenu un homme d’ affaires au nom mondialement connu , il est mort dans la matinée à l’hôpital américain de Neuilly #AFP pic.twitter.com/ABAk3SNwLX— Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020