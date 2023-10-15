Помер народний артист України Олександр Востряков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Напередодні пішов із життя народний артист України, соліст Національної опери та професор консерваторії Олександр Востряков. Про це повідомила Національна музична академія України імені П.І. Чайковського, інформує УНН.
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“З глибоким сумом сповіщаємо, що відійшов у вічність народний артист України, багаторічний соліст Національної опери України, професор НМАУ ім. П. І. Чайковського Олександр Востряков. Висловлюємо співчуття рідним та близьким видатного співака”, - йдеться у повідомленні.
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Олександру Вострякову було 79 років. Він, як один із найяскравіших представників української вокальної школи, виступав на найпрестижніших оперних сценах світу. З 1990 року викладав сольний спів у Київській консерваторії (НМАУ) ім. П. Чайковського, роботі з ним завдячують своїми успіхами багато провідних майстрів сучасного українського вокального мистецтва.
Прощання з Олександром Востряковим відбудеться у вівторок, 17 жовтня, об 11:00 у фоє Національної опери України.