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Умер народный артист Украины Александр Востряков

Киев • УНН

 • 605828 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Накануне ушел из жизни народный артист Украины, солист Национальной оперы и профессор консерватории Александр Востряков. Об этом сообщила Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского, информирует УНН.

Умер народный артист Украины Александр Востряков

Цитата

“С глубокой скорбью сообщаем, что отошел в вечность народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Украины, профессор НМАУ им. П. И. Чайковского Александр Востряков. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося певца”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Александру Вострякову было 79 лет. Он, как один из самых ярких представителей украинской вокальной школы, выступал на самых престижных оперных сценах мира. С 1990 года преподавал сольное пение в Киевской консерватории (НМАУ) им. П. Чайковского, работе с ним обязаны своими успехами многие ведущие мастера современного украинского вокального искусства.

Прощание с Александром Востряковым состоится во вторник, 17 октября, в 11:00 в фойе Национальной оперы Украины.

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