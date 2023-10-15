Умер народный артист Украины Александр Востряков

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“С глубокой скорбью сообщаем, что отошел в вечность народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Украины, профессор НМАУ им. П. И. Чайковского Александр Востряков. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося певца”, - говорится в сообщении.

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Александру Вострякову было 79 лет. Он, как один из самых ярких представителей украинской вокальной школы, выступал на самых престижных оперных сценах мира. С 1990 года преподавал сольное пение в Киевской консерватории (НМАУ) им. П. Чайковского, работе с ним обязаны своими успехами многие ведущие мастера современного украинского вокального искусства.

Прощание с Александром Востряковым состоится во вторник, 17 октября, в 11:00 в фойе Национальной оперы Украины.