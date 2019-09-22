Помер колишній власник мережі Hilton
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Колишній власник мережі готелів Hilton, філантроп Беррон Хілтон помер в Лос-Анджелесі на 92-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Variety.
За даними телеканалу CNN, смерть Хілтона наступила в результаті природних причин.
Його внучка Періс Хілтон прокоментувала у своєму Twitter смерть бізнесмена. "Він був легендою, провидцем, блискучим, добрим, він прожив життя, повне досягнень і пригод", - написала вона.
Беррон Хілтон керував мережею готелів, заснованої його батьком Конрадом Хілтоном, протягом 30 років. У 1996 році він пішов з поста президента компанії Hilton Hotels Corporation, але ще протягом 10 років залишався головою її ради директорів.
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