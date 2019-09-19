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У Парижі помер всесвітньо відомий актор

У Парижі помер всесвітньо відомий актор

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Відомий французький актор Шарль Жерар помер у віці 92 років в одній з лікарень Парижа. Про це в четвер повідомило видання AFP, передає УНН.

Жерар відомий тим, що був одним з улюблених акторів режисера Клода Лелюша, який зняв його майже в 20 своїх картинах. Як вказує видання, актор також дружив з Жан-Полем Бельмондо, з яким в молодості боксував на рингу. Під час одного з поєдинків Бельмондо випадково зламав Жерару ніс, який згодом став свого роду візитною карткою актора.

Українському глядачеві актор міг запам'ятатись ролями другого плану у французьких фільмах Клода Зізі "Чудовисько" (1977), Франсіса Вебера "Іграшка", Клода Лелюша "Чоловік і жінка: 20 років потому" та багатьох інших.

Жерар народився 1 грудня 1926 року в Марселі в сім'ї вихідців з Вірменії, його справжнє прізвище була Ачемян.

Нагадаємо, триразовий номінант на кінопремію "Сезар", французький актор театру і кіно Мішель Омон помер в ніч з середи на четвер у віці 82 років.

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