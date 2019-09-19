У Парижі помер всесвітньо відомий актор
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Відомий французький актор Шарль Жерар помер у віці 92 років в одній з лікарень Парижа. Про це в четвер повідомило видання AFP, передає УНН.
Жерар відомий тим, що був одним з улюблених акторів режисера Клода Лелюша, який зняв його майже в 20 своїх картинах. Як вказує видання, актор також дружив з Жан-Полем Бельмондо, з яким в молодості боксував на рингу. Під час одного з поєдинків Бельмондо випадково зламав Жерару ніс, який згодом став свого роду візитною карткою актора.
Українському глядачеві актор міг запам'ятатись ролями другого плану у французьких фільмах Клода Зізі "Чудовисько" (1977), Франсіса Вебера "Іграшка", Клода Лелюша "Чоловік і жінка: 20 років потому" та багатьох інших.
Жерар народився 1 грудня 1926 року в Марселі в сім'ї вихідців з Вірменії, його справжнє прізвище була Ачемян.
Нагадаємо, триразовий номінант на кінопремію "Сезар", французький актор театру і кіно Мішель Омон помер в ніч з середи на четвер у віці 82 років.