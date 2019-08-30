Помер всесвітньо відомий французький актор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Триразовий номінант на кінопремію "Сезар", французький актор театру і кіно Мішель Омон помер в ніч з середи на четвер у віці 82 років. Про це повідомила газета Le Figaro з посиланням на костюмерку актора Паскаль Борде, передає УНН.
Інформація про його смерть стала відома лише нещодавно.
Омон народився 15 жовтня 1936 року в Парижі. Закінчив Вищу національну консерваторію драматичного мистецтва. За свою кар’єру актор знявся більш ніж в 150 фільмах, переважно граючи героїв другого плану. Найвідоміші роботи Омона в кіно — роль директора магазину у фільмі Франсіса Вебера “Іграшка” (Le Jouet, 1976) і батька зниклого підлітка в стрічці “Татусі” (Les Compres, 1983).
Нагадаємо, актор Пітер Фонда помер у віці 79 років.
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