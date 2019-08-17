У США помер всесвітньо відомий актор
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Актор Пітер Фонда помер у віці 79 років. Про це повідомив в п'ятницю портал TMZ з посиланням на представників сім'ї артиста, передає УНН.
Повідомляється, що Фонда помер в п’ятницю вранці в колі сім’ї у себе вдома в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стала гостра респіраторна недостатність, викликана раком легенів.
Пітер Фонда народився 23 лютого 1940 року в Нью-Йорку. На його рахунку кілька десятків кінокартин. Найбільшу популярність йому принесла роль у фільмі “Безтурботний їздець” (Easy Rider, 1969) режисера Денніса Хоппера. У 1997 році, знявшись у фільмі “Золото Улі” (Ulee’s Gold) режисера Віктора Нуньєса, Фонда був удостоєний премії “Золотий глобус” в номінації “За кращу чоловічу роль в драматичному фільмі”.
Нагадаємо, помер зірка фільму “Люди в чорному”.