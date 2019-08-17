В США умер всемирно известный актер

Сообщается, что Фонда умер в пятницу утром в кругу семьи у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала острая респираторная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке. На его счету несколько десятков кинокартин. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме “Беспечный ездок” (Easy Rider, 1969) режиссера Денниса Хоппера. В 1997 году, снявшись в фильме “Золото Ули” (Ulee’s Gold) режиссера Виктора Нуньеса, Фонда был удостоен премии “Золотой глобус” в номинации “За лучшую мужскую роль в драматическом фильме”.

Напомним, умер звезда фильма “Люди в черном”.