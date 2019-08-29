Опубліковано трейлер серіалу "Новий Папа", в ньому зіграє головний актор стрічки "Молодий Папа"

КИЇВ. 29 серпня. УНН. HBO опублікував трейлер “Нового Папи” від італійського режисера Паоло Соррентіно, який раніше відзняв серіал “Молодий Папа” про Папу Римського. В трейлері, як одна з ключових осіб, фігурує актор Джуд Лоу, який грав головну роль в минулому серіалі режисера, але чи буде серіал продовженням або самостійним проектом, точно невідомо. Про це повідомляє УНН із посиланням на трейлер на платформі Youtube.