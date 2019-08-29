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Опубліковано трейлер серіалу "Новий Папа", в ньому зіграє головний актор стрічки "Молодий Папа"

Київ • УНН

 • 21430 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. HBO опублікував трейлер “Нового Папи” від італійського режисера Паоло Соррентіно, який раніше відзняв серіал “Молодий Папа” про Папу Римського. В трейлері, як одна з ключових осіб, фігурує актор Джуд Лоу, який грав головну роль в минулому серіалі режисера, але чи буде серіал продовженням або самостійним проектом, точно невідомо. Про це повідомляє УНН із посиланням на трейлер на платформі Youtube.

Судячи з трейлеру, Джуду Лоу, який зіграв у першому серіалі головну роль, буде відведено чимало уваги.

У майже двохвилинному ролику актор в білих плавках йде по пляжу серед групи жінок. Одна з них, будучи в одязі схожому на те, як часто зображують образ Марії Магдалини, побачивши Лоу - непритомніє. Паралельно показані кадри, як актор Джон Малкович в образі Папи Римського рішучо ходить по приміщенню, ймовірно, Ватикану.

Що стосується сюжету майбутнього серіалу, відомо тільки те, що герой Джона Малковича змінить на посту понтифіка Пія XIII, якого грав у “Молодому Папі” Джуд Лоу. Також раніше повідомлялося, що в проекті знімуться Шерон Стоун та Мерілін Менсон.

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Прем’єра перших двох серій “Нового Папи” відбудеться на Венеціанському кінофестивалі. Він пройде з 28 серпня по 7 вересня.

Нагадаємо, прем’єра “Молодого Папи” відбулася в жовтні 2016 року. Джуд Лоу зіграв італо-американця Ленні Белардо — наймолодшого в історії Папу Римського Пія XIII. 

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