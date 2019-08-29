Опубликован трейлер сериала “Новый Папа”, в нем сыграет главный актер киноленты “Молодой Папа”
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. HBO опубликовал трейлер “Нового Папы” от итальянского режиссера Паоло Соррентино, который ранее снял сериал “Молодой Папа” про Папу Римского. В трейлере, как одна из ключевых фигур, фигурирует актер Джуд Лоу, который играл главную роль в прошлом сериале режиссера, но будет сериал продолжением или самостоятельным проектом, точно неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трейлер на платформе Youtube.
Судя по трейлеру, Джуду Лоу, сыгравший в первом сериале главную роль, будет отведено немало внимания.
В двухминутном ролике актер в белых плавках идет по пляжу среди группы женщин. Одна из них, будучи в одежде, которая похожа на то, как иногда изображают образ Марии Магдалины, увидев Лоу теряет сознание. Параллельно показаны кадры, как актер Джон Малкович в образе римского пантифика ходит по помещению, вероятно, Ватикана.
Что касается сюжета будущего сериала, известно только то, что герой Джона Малковича сменит на посту понтифика Пия XIII, которого играл в “Молодом Папе” Джуд Лоу. Также ранее сообщалось, что в проекте снимутся Шэрон Стоун и Мэрлин Мэнсон.
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Премьера первых двух серий “Нового Папы” состоится на Венецианском кинофестивале. Он пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Напомним, премьера “Молодого Папы” состоялась в октябре 2016 года. Джуд Лоу сыграл итало-американца Ленни Белардо — самого молодого в истории Папу Римского Пия XIII.
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