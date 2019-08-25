Вийшов трейлер першого повноцінного ТВ-серіалу у всесвіті Star Wars
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Стрімінговий сервіс Disney+ опублікував перший трейлер серіалу "Мандалорець", повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Star Wars.
Події серіалу продовжать історію "Зоряних воєн" після падіння Галактичної імперії.
Дії "Мандалорца" розгортаються через 5 років після подій епізоду VI і присвячені історії мисливця за головами.
Очікується, що "Мандалорець" стане однією з найбільших прем'єр на новому сервісі, який Disney запустить в листопаді 2019 року.
Нагадаємо, в цей же час очікується запуск стрімінг-сервісу Apple TV+, однією з перших прем'єр на якому буде серіал за участю Дженніфер Еністон і Різ Уізерспун.