Вышел трейлер первого собственного сериала Apple TV+
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В сети показали первый трейлер дебютного сериала стримингово-сервиса Apple TV+, сообщает УНН.
Дата премьеры драмы “Утреннее шоу” еще не объявлена, но зрители по всему миру уже ждут сериал с нетерпением, ведь в серили снимутся звёздные актеры.
Так Apple TV+ сумел заманить в один проект Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стива Карелла, Билли Крудапа и Марка Дюпласса.
Сериал снимается по мотивам книги репортера и ведущего CNN Брайана Стелтера, описывающей конкуренцию между утренними шоу крупнейших телеканалов страны — Today от NBC и Good Morning America телеканала ABC. Журналист также выступил консультантом по проекту.
В центре истории — трое журналистов, находящихся на разных этапах своей карьеры. Когда Митча Кесслера (Карелл) увольняют из-за обвинений в домогательствах, опытная Алекс Ливай (Энистон) остаётся главной и единственной звездой утреннего шоу, пока не появляется героиня Уизерспун, которая определённо способна её потеснить.
Как ожидается дата премьеры сериала будет объявлена совсем скоро.
Также известно, что в работе у Apple находится еще несколько собственных проектов. Среди них, например, сериал See о будущем Земли, где половина человечества погибла от вируса. Бюджет одной серии составляет около 15 млн долларов.
По информации Bloomberg запуск стриминг-сервиса Apple ожидается в ноябре, а стоимость месячной подписки составит 10 долларов.