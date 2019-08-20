Вийшов трейлер першого власного серіалу Apple TV+
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У мережі показали перший трейлер дебютного серіалу стрімінг-сервісу Apple TV+, повідомляє УНН.
Дата прем'єри драми "Ранкове шоу" ще не оголошена, але глядачі по всьому світу вже чекають серіал з нетерпінням, адже в серілі знімуться зіркові актори.
Так Apple TV+ зумів заманити в один проект Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун, Стіва Карелла, Біллі Крудапа і Марка Дюпласса.
Серіал знімається за мотивами книги репортера і ведучого CNN Брайана Стелтера, яка описує конкуренцію між ранковими шоу найбільших телеканалів країни - Today від NBC і Good Morning America телеканалу ABC. Журналіст також виступив консультантом по проекту.
У центрі історії - троє журналістів, які перебувають на різних етапах своєї кар'єри. Коли Мітча Кесслера (Карелл) звільняють через звинувачення в домаганнях, досвідчена Алекс Лівай (Еністон) залишається головною і єдиною зіркою ранкового шоу, поки не з'являється героїня Уїзерспун, яка здатна її потіснити.
Як очікується дата прем'єри серіалу буде оголошена зовсім скоро.
Також відомо, що в роботі у Apple знаходиться ще кілька власних проектів. Серед них, наприклад, серіал See про майбутнє Землі, де половина людства загинула від вірусу. Бюджет однієї серії становить близько 15 млн доларів.
За інформацією Bloomberg запуск стрімінг-сервісу Apple очікується в листопаді, а вартість місячної підписки складе 10 доларів.