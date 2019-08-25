Вышел трейлер первого полноценного ТВ-сериала во вселенной Star Wars
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый трейлер сериала “Мандалорец”, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал Star Wars.
Действия сериала продолжат историю “Звездных войн” после падения Галактической империи.
Действия “Мандалорца” разворачиваются через 5 лет после событий эпизода VI и посвящены истории охотника за головами.
Ожидается, что “Мандалорец” станет одной из самых крупных премьер на новом сервисе, который Disney запустит в ноябре 2019 года.
Напомним, в это же время ожидается запуск стриминг-сервиса Apple TV+, одной из первых премьер на котором будет сериал с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.