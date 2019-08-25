Серіалу "Локі" знайшли режисера
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міні-серіал "Локі" отримав режисера, повідомляє УНН.
Про те хто буде працювати над серіалом було повідомлено під час презентації проектів стрімінговой платформи Disney+. Отже в режисерське крісло проекту з Томом Хіддлстоном в головній ролі сяде Кейт Херрон, яка працювала раніше над серіалом "Сексуальне виховання".
Пригодницький екшен Marvel Studios розповість про пригоди бога обману, який встиг втекти в розпал подій "Месників: Фіналу". Тоді Локі вдалося поцупити знаменитий Тессеракт і піти разом з ним живим та неушкодженим.
Сценарієм займається виконавчий продюсер серіалу Майкл Уолдрон, відомий за мультсеріалом "Рік і Морті". Прем'єру обіцяють навесні 2021 року.