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Серіалу "Локі" знайшли режисера

Серіалу "Локі" знайшли режисера

Київ • УНН

 • 118249 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міні-серіал "Локі" отримав режисера, повідомляє УНН.

Про те хто буде працювати над серіалом було повідомлено під час презентації проектів стрімінговой платформи Disney+. Отже в режисерське крісло проекту з Томом Хіддлстоном в головній ролі сяде Кейт Херрон, яка працювала раніше над серіалом "Сексуальне виховання".

Пригодницький екшен Marvel Studios розповість про пригоди бога обману, який встиг втекти в розпал подій "Месників: Фіналу". Тоді Локі вдалося поцупити знаменитий Тессеракт і піти разом з ним живим та неушкодженим.

Сценарієм займається виконавчий продюсер серіалу Майкл Уолдрон, відомий за мультсеріалом "Рік і Морті". Прем'єру обіцяють навесні 2021 року.

Українські Національні Новини

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