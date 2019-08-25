Сериалу “Локи” нашли режиссёра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Мини-сериал “Локи” получил режиссёра, сообщает УНН.
О том кто будет работать над сериалом было сообщено во время презентации проектов стриминговой платформы Disney+. Итак в режиссёрское кресло проекта с Томом Хиддлстоном в главной роли сядет Кейт Херрон, работавшая ранее над сериалом “Сексуальное воспитание”.
Приключенческий экшен Marvel Studios расскажет о похождениях бога обмана, успевшего сбежать в разгар событий “Мстителей: Финала”. Тогда Локи удалось стащить знаменитый Тессеракт и уйти вместе с ним живым и невредимым.
Сценарием занимается исполнительный продюсер сериала Майкл Уолдрон, известный по мультсериалу “Рик и Морти”. Премьеру обещают весной 2021 года.