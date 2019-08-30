Умер всемирно известный французский актер

О его смерти стало известно только недавно.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства. За свою карьеру актер снялся более чем в 150 фильмах, в основном играя героев второго плана. Самые известные работы Омона в кино — роль директора магазина в фильме Франсиса Вебера “Игрушка” (Le Jouet, 1976) и отца пропавшего подростка в ленте “Папаши” (Les Compres, 1983).

Напомним, актер Питер Фонда умер в возрасте 79 лет.

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