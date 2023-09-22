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Помер італійський “король Георг” Джорджіо Наполітано

Помер італійський “король Георг” Джорджіо Наполітано

Київ • УНН

 • 571990 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На 99 році життя помер Джорджіо Наполітано, або як ласкаво його кличуть італійці “король Георг”. Це був один із найважливіших президентів сучасної Італії. Він вивів країну від межі дефолту під час європейської боргової кризи, а згодом і з політичного паралічу. Про смерть політика повідомляють італійські ЗМІ, передає УНН.

Цитата

“О 19:45 почесний президент республіки сенатор Джорджіо Наполітано помер у клініці Salvator Mundi на Джаніколо в Римі”, — повідомило видання ANSA.

Деталі

Наполітано, президент, який допоміг врятувати Італію від можливого дефолту, помер у п’ятницю 22 вересня у віці 98 років.

Стан здоров’я політика погіршився останнім часом. Кілька місяців перед смертю він провів у римській клініці.

Після виходу на пенсію Наполітано періодично відвідував засідання Сенату, коли йому дозволяло здоров’я. Однак, минулого року він пропустив інавгураційну сесію верхньої палати, яку мав право очолювати, як найстарший член, через свій слабкий стан.

Після смерті у нього залишилася дружина Кліо, двоє синів Джованні та Джуліо і онуки.

Довідково

Джорджіо Наполітано обіймав посаду глави держави з 2006 до 2015 року.

Він був яскравим кар’єрним політиком. У 1945 році Наполітано приєднався до Комуністичної партії Італії (PCI) та був обраний у парламент. А у 2006 році Джорджіо Наполітано став 11-м президентом Італії, а через сім років був переобраний на безпрецедентний на той час другий термін.

У відставку Наполітано пішов у 2015 році, в середині свого мандата. Він заявив, що у свої 89 років занадто старий, аби продовжувати роботу.

“Король Георг”

У листопаді 2011 року, на піку боргової кризи в єврозоні, тодішній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі подав у відставку після того, як втратив підтримку парламенту, в результаті чого Італія балансувала на межі дефолту по боргах.

Наполітано швидко призначив Маріо Монті, колишнього технократа Європейської комісії, щоб запровадити серйозні скорочення витрат і провести країну через потрясіння.

У 2013 році, коли термін повноважень Наполітано закінчився, його буквально вмовили погодитися на другий термін, аби він допоміг подолати розбіжності в парламенті.

Він погодився, і кілька днів потому, оскільки на парламентських виборах, що відбулися місяць тому, не виявилося явного переможця, Наполітано створив право-лівовелику коаліцію під керівництвом лівоцентристського політика Енріко Летта, поклавши край безладдям.

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Варто відзначити, що зі слів італійських журналістів, їхні президенти здебільшого були лише церемоніальними особами, “перерізувачами стрічок” і авторами патріотичних промов. Однак, це не стосується Наполітано, якого ласкаво називають “королем Георгом”. Він практично врятував країну від фінансового краху, тоді як критики вказали на те, що він перейшов свої межі.

Наполітано налагодив тісні стосунки з покійним Папою Римським Бенедиктом XVI й був одним із небагатьох людей, яких заздалегідь попередили про шокову відставку Бенедикта у лютому 2013 року.

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