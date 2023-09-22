Умер итальянский "король Георг" Джорджио Наполитано

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“В 19:45 почетный президент республики сенатор Джорджио Наполитано скончался в клинике Salvator Mundi на Джаниколо в Риме”, — сообщило издание ANSA.

Детали

Наполитано, президент, который помог спасти Италию от возможного дефолта, умер в пятницу 22 сентября в возрасте 98 лет.

Состояние здоровья политика ухудшилось в последнее время. Несколько месяцев перед смертью он провел в римской клинике.

После выхода на пенсию Наполитано периодически посещал заседания Сената, когда ему позволяло здоровье. Однако, в прошлом году он пропустил инаугурационную сессию верхней палаты, которую имел право возглавлять, как самый старший член, из-за своего слабого состояния.

После смерти у него осталась жена Клио, двое сыновей Джованни и Джулио, а также внуки.

Дополнительно

Джорджио Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 год.

Он был ярким карьерным политиком. В 1945 году Наполитано присоединился к Коммунистической партии Италии (PCI) и был избран в парламент. А в 2006 году Джорджио Наполитано стал 11-м президентом Италии, а через семь лет был переизбран на беспрецедентный на то время второй срок.

В отставку Наполитано ушел в 2015 году, в середине своего мандата. Он заявил, что в свои 89 лет слишком стар, чтобы продолжать работу.

“Король Георг”

В ноябре 2011 года, на пике долгового кризиса в еврозоне, тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони подал в отставку после того, как потерял поддержку парламента, в результате чего Италия балансировала на грани дефолта по долгам.

Наполитано быстро назначил Марио Монти, бывшего технократа Европейской комиссии, чтобы ввести серьезные сокращения расходов и вывести страну через потрясения.

В 2013 году, когда срок полномочий Наполитано истек, его буквально уговорили согласиться на второй срок, чтобы он помог преодолеть разногласия в парламенте.

Он согласился, и несколько дней спустя, поскольку на парламентских выборах, состоявшихся месяц назад, не оказалось явного победителя, Наполитано создал право-левостороннюю коалицию под руководством левоцентристского политика Энрико Летта, положив конец беспорядку.

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Стоит отметить, что по словам итальянских журналистов, их президенты по большей части были лишь церемониальными лицами, “перерезателями ленточек” и авторами патриотических речей. Однако, это не касается Наполитано, которого ласково называют “королем Георгом”. Он практически спас страну от финансового краха, в то время как критики указали на то, что он перешел свои границы.

Наполитано наладил тесные отношения с покойным Папой Римским Бенедиктом XVI и был одним из немногих людей, которых заранее предупредили о шоковой отставке Бенедикта в феврале 2013 года.