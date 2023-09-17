Помер ексочільник Херсонської ОВА Лагута, який отримав підозру від СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута помер у ніч на 17 вересня в одній з київських лікарень. В лютому СБУ повідомила його про підозру у шахрайстві і підробленні документів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Херcонську ОДА (ОВА) та місцеве видання «Мост».
Цитата
«Передчасно пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута», - йдеться в повідомленні.
За інформацією від джерел МОСТа в оточенні Геннадія Лагути, він помер сьогодні вночі в одній з київських лікарень.
Доповнення
У лютому 2023 року колишній очільник Херсонської обласної адміністрації Геннадій Лагута отримав підозру. За даними СБУ, зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.
Геннадія Лагуту призначили головою Херсонської ОДА 27 жовтня 2021 року. 9 липня 2022 року Лагуту звільнили з займаної посади.