Помер молодший брат Дональда Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив про те, що його молодший брат Роберт помер в суботу. Його заяву розповсюдила пресслужба Білого дому, пише УНН.
“З важким серцем повідомляю, що мій чудовий брат Роберт сьогодні з миром пішов з життя. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом”, — заявив американський лідер.
Президент Сполучених Штатів додав: “Його буде дуже не вистачати, але ми ще зустрінемося. Його пам’ять назавжди залишиться в моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром”.
Додамо, резидент США Дональд Трамп відвідав в п’ятницю свого молодшого брата Роберта в госпіталі в Нью-Йорку.
Телекомпанія ABC раніше повідомляла про госпіталізацію Роберта Трампа в зв’язку з важким захворюванням. Джерела не повідомляли, про які саме проблеми зі здоров’ям йшлося.
“У мене чудовий брат, з яким у мене чудові стосунки. Він зараз знаходиться в лікарні. Будемо сподіватися, що з ним все буде в порядку”, — сказав Трамп раніше на прес-конференції. За його словами, сказаним 14 серпня, Роберт переживає “важкі часи”.