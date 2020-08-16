Умер младший брат Дональда Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его младший брат Роберт умер в субботу. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома, пишет УНН.
“С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом”, — заявил американский лидер.
Президент Соединенных Штатов добавил: “Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром”.
Добавим, резидент США Дональд Трамп навестил в пятницу своего младшего брата Роберта в госпитале в Нью-Йорке.
Телекомпания ABC ранее сообщала о госпитализации Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщали, о каких именно проблемах со здоровьем шла речь.
“У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке”, — сказал Трамп ранее на пресс-конференции. По его словам, сказанным 14 августа, Роберт переживает “тяжелые времена”.