Трамп відвідав у госпіталі Нью-Йорка важкохворого молодшого брата
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп відвідав в п’ятницю свого молодшого брата Роберта в госпіталі в Нью-Йорку. Прес-пул Білого дому поширив кадри того, як кортеж глави держави під’їхав до лікарні, після чого він зайшов в будівлю. Інших подробиць не наводиться, пише УНН також з посиланням на видання The New York Times.
Телекомпанія ABC раніше повідомляла про госпіталізацію Роберта Трампа в зв’язку з важким захворюванням. Джерела не повідомляють, про які саме проблеми зі здоров’ям йдеться.
“У мене чудовий брат, з яким у мене чудові стосунки. Він зараз знаходиться в лікарні. Будемо сподіватися, що з ним все буде в порядку ”, - сказав Трамп раніше на прес-конференції. За його словами, Роберт переживає “важкі часи”.
Після відвідин госпіталю глава американської адміністрації відправився в Бедмінстер (штат Нью-Джерсі).
Додамо, Роберт Трамп цього літа намагався в судовому порядку не допустити публікації скандальної книги племінниці глави держави Мері Трамп “Занадто багато і завжди мало: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину в світі” (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Книга вийшла в світ у липні, в ній племінниця американського лідера, яка має докторську ступінь з клінічної психології, стверджує, що Дональд Трамп через негативний вплив сім’ї позбавлений здатності співпереживати іншим людям і страждає від безлічі комплексів.