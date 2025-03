Трамп відвідав у госпіталі Нью-Йорка важкохворого молодшого брата

Телекомпанія ABC раніше повідомляла про госпіталізацію Роберта Трампа в зв’язку з важким захворюванням. Джерела не повідомляють, про які саме проблеми зі здоров’ям йдеться.

“У мене чудовий брат, з яким у мене чудові стосунки. Він зараз знаходиться в лікарні. Будемо сподіватися, що з ним все буде в порядку ”, - сказав Трамп раніше на прес-конференції. За його словами, Роберт переживає “важкі часи”.

Після відвідин госпіталю глава американської адміністрації відправився в Бедмінстер (штат Нью-Джерсі).

Додамо, Роберт Трамп цього літа намагався в судовому порядку не допустити публікації скандальної книги племінниці глави держави Мері Трамп “Занадто багато і завжди мало: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину в світі” (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Книга вийшла в світ у липні, в ній племінниця американського лідера, яка має докторську ступінь з клінічної психології, стверджує, що Дональд Трамп через негативний вплив сім’ї позбавлений здатності співпереживати іншим людям і страждає від безлічі комплексів.